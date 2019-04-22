Los ingresos de la televisión de pago por internet IP aumentaron más de un 9% en 2018, según la CNMC
Este tipo de tele cerró el año con 7 millones de abonados. De éstos, 6 millones la tenían contratada de manera empaquetada con telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija y banda ancha móvil.
FACUA.org / Europa Press
España-22/04/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado de que los ingresos totales de la televisión de pago se situaron en 553,4 millones de euros en el cuarto trimestre del año pasado, y que las tecnologías de televisión IP y la online </