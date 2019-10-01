Los negocios de la colaboradora de Luis Pineda condenada tras sus 'fake news' acumulan multas de la AEPD
Numerosos usuarios han denunciado a María Rosa Díez por spam de sus cursos de redes sociales, en los que asegura ser asesora de la Policía y la Guardia Civil, algo desmentido por ambos cuerpos.
FACUA.org
España-01/10/2019
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