Los precios del aceite de oliva virgen extra varían hasta un 45,5% en función de la marca y el establecimiento
FACUA recomienda no comprar marcas de la variedad virgen extra cuyos precios estén por encima de los 4,50 euros/litro, suave a más de 4,20 euros/litro e intenso que cuesten más de 4,15 euros/litro.
FACUA.org
España-08/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre cincuenta y cinco marcas de aceites de oliva en nueve establecimientos.
El estudio compara los precios de 198 productos en envases de entre 0,25 y 5 litros de las variedades de aceite d