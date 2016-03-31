Los socios de FACUA Sevilla reeligen a Manuel Baus presidente para los próximos cuatro años
Rocío Algeciras toma el relevo de Rubén Sánchez al frente de la Secretaría General de la asociación. Jordi Castilla es su nuevo vicepresidente.
FACUA.org
Sevilla-31/03/2016
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Los socios de FACUA Sevilla han reelegido a Manuel Baus presidente de la asociación en su 36ª Asamblea General, celebrada este jueves 31 de abril. Baus es uno de los dirigentes históricos de FACUA Sevilla, de la que forma parte desde 1985.