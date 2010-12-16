Los titulares de vehículos podrán nombrar a un conductor habitual al que le lleguen las multas
Hasta ahora las sanciones le llegaban al titular. Con este cambio la DGT pretende agilizar los trámites.
FACUA.org
España-16/12/2010
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Los titulares de vehículos podrán a partir de este jueves de manera voluntaria comunicar al Registro de Vehículos el conductor que habitualmente conduce su vehículo para que le llegue directamente las multas y notificaciones de tráfico que sean responsabilidad d