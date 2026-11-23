FACUA Cádiz denuncia que la Junta de Andalucía lleva tres años sin resolver una reclamación por irregularidades en la factura de la luz
La asociación critica la demora del Servicio de Energía en la tramitación de un expediente presentado en noviembre de 2023.
FACUA.org
Cádiz-23/11/2026
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FACUA Cádiz denuncia la demora injustificada del Servicio de Energía de la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz en resolver una reclamación presentada por la asociación en noviembre de 2023, en representación de una con