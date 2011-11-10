Los usuarios de BlackBerry sufren nuevas incidencias este miércoles
La compañía asegura que no se trata de un corte similar al que se produjo el mes pasado, que dejó sin Internet móvil a los usuarios durante cuatro días.
FACUA.org
Internacional-10/11/2011
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El fabricante de BlackBerry, Research In Motion (RIM) está investigando algunas quejas realizadas este miércoles de los usuarios por incidencias en el servicio.
La compañía asegura que en cualquier caso no se trata de un corte similar al que se produjo el mes pa