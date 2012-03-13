Nuestras acciones

Los usuarios españoles pagan la luz más cara de la Europa Continental

FACUA pide medidas al ministro de Energía. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas más elevadas que las aprobadas por el Gobierno de España.

FACUA.org
Europa-13/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA considera necesario que el Gobierno emprenda medidas para evitar que los usuarios españoles sigamos pagando las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europa, sólo por detrás de las de las islas de Malta y Chipre.

Así lo pone de m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos