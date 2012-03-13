Los usuarios españoles pagan la luz más cara de la Europa Continental
FACUA pide medidas al ministro de Energía. Sólo Malta y Chipre tienen tarifas más elevadas que las aprobadas por el Gobierno de España.
FACUA.org
Europa-13/03/2012
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FACUA considera necesario que el Gobierno emprenda medidas para evitar que los usuarios españoles sigamos pagando las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europa, sólo por detrás de las de las islas de Malta y Chipre.
Así lo pone de m