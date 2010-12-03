Los Veintisiete acuerdan prohibir la mefedrona, una droga similar al éxtasis que todavía era legal en España
La sustancia ha sido relacionada con al menos treinta y siete muertes en Reino Unido e Irlanda.
FACUA.org
Europa-03/12/2010
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Los ministros de Justicia de los Veintisiete han acordado este viernes prohibir en toda la UE la producción y comercialización de la mefedrona, una droga similar al éxtasis que todavía era legal en doce países, entre ellos España, y que ha sido relacionad