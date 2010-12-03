Más noticias

Los Veintisiete acuerdan prohibir la mefedrona, una droga similar al éxtasis que todavía era legal en España

La sustancia ha sido relacionada con al menos treinta y siete muertes en Reino Unido e Irlanda.

FACUA.org
Europa-03/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los ministros de Justicia de los Veintisiete han acordado este viernes prohibir en toda la UE la producción y comercialización de la mefedrona, una droga similar al éxtasis que todavía era legal en doce países, entre ellos España, y que ha sido relacionad

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos