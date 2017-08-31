Nuestras accionesViajar con bono con transbordo cuesta una media de 79 céntimos

Madrid, Girona y Barcelona, las ciudades con el autobús urbano más caro de las 38 analizadas por FACUA

Las diferencias en las tarifas alcanzan hasta el 245%. Sólo Valencia, Valladolid, Granada y Cuenca han aplicado subidas en lo que va de 2017.

FACUA.org
España-31/08/2017
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Madrid, Barcelona y Girona repiten este año como las ciudades con los bonos de autobús urbano más caros de las 38 analizadas por FACUA-Consumidores en Acción. El estudio pone de manifiesto que en lo que va 2017, sólo cuatro de ellas (Valencia, Valladolid, Granad

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