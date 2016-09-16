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Madrid sanciona con 3.500 euros a Securitas Direct tras la denuncia de FACUA por publicidad engañosa

La asociación advirtió a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de que la empresa anunciaba en televisión y otros soportes alarmas de máxima seguridad de forma irregular.

FACUA.org
España-16/09/2016
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La Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid ha resuelto multar a Securitas Direct España S.A. con 3.500 euros por una «infracción en materia de defensa del consumidor«, tras la denuncia remitida a dicho organismo por FACUA-Consumidores en Acción.

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