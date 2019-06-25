Magdalenas de Sol Natural y Mdalen están etiquetadas sin gluten pero sí lo tienen en sus ingredientes
La Aecosan informa de que estos productos se presentan como ecológicos "sin gluten" y en bolsas de 145 y 70 gramos.
FACUA.org
España-25/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Mdalen.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) alerta de la presencia de gluten en magdalenas ecológicas de las marcas Sol Natural y Mdalen etiquetadas como «sin gluten». En concreto, los productos afectados se presentan en bolsas d