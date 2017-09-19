Marea Blanca en Sevilla convoca una asamblea para preparar una gran movilización en octubre
La plataforma, de la que forma parte FACUA Sevilla, analizará la labor de los grupos de trabajo creados para promover la reapertura del Hospital Militar y plantear medidas para reducir las listas de espera.
FACUA.org
Sevilla-19/09/2017
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Marea Blanca en Sevilla, plataforma en defensa de la sanidad pública de la que forma parte FACUA Sevilla, ha convocado para el próximo martes, día 26 de septiembre, una asamblea para hacer un balance de la labor realizada en los últimos meses y preparar una nueva gran