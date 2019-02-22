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Marea Blanca en Sevilla muestra preocupación por el posible abandono del Hospital Militar por la Junta

El PP se posicionó a favor de la apertura del centro durante la campaña electoral. La plataforma exige coherencia al nuevo Gobierno en sus actuaciones y compromisos.

FACUA.org
Sevilla-22/02/2019
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Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, muestra su preocupación por el posible abandono del Hospital Militar por parte del nuevo Gobierno.

La plataforma advierte que, a pesar de los reiterados pronunciamientos del PP a favor de la reapertura del recinto hospita

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