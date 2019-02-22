Marea Blanca en Sevilla muestra preocupación por el posible abandono del Hospital Militar por la Junta
El PP se posicionó a favor de la apertura del centro durante la campaña electoral. La plataforma exige coherencia al nuevo Gobierno en sus actuaciones y compromisos.
FACUA.org
Sevilla-22/02/2019
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Imagen: Europa Press
Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, muestra su preocupación por el posible abandono del Hospital Militar por parte del nuevo Gobierno.
La plataforma advierte que, a pesar de los reiterados pronunciamientos del PP a favor de la reapertura del recinto hospita