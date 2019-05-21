Marea Blanca en Sevilla presenta su manifiesto en defensa de la Atención Primaria en Salud
El acto tendrá lugar este martes 21 de mayo a las 19 horas en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
FACUA.org
Sevilla-21/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla en 2018. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, presenta este martes 21 de mayo su manifiesto en apoyo de la atención primaria de salud con propuestas p