Nuestras acciones

Marea Blanca en Sevilla presenta su manifiesto en defensa de la Atención Primaria en Salud

El acto tendrá lugar este martes 21 de mayo a las 19 horas en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

FACUA.org
Sevilla-21/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, presenta este martes 21 de mayo su manifiesto en apoyo de la atención primaria de salud con propuestas p

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos