Marea Blanca en Sevilla se echa el sábado a la calle para denunciar la precariedad de la sanidad pública
Convoca una manifestación que partirá a las 18.30 horas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. Reclama más presupuesto para acabar con las listas de espera y el colapso de las urgencias.
FACUA.org
Sevilla-19/10/2017
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La Plataforma Marea Blanca en Sevilla, de la que forma parte FACUA Sevilla, celebrará este sábado, 21 de octubre, una manifestación en Defensa de la Sanidad Pública y contra los recortes en el sistema sanitario público andaluz. La protesta se iniciará a p