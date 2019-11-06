Más de 1.000 #AfectadosFnac se han unido ya a la plataforma de FACUA por la cancelación masiva de pedidos
La asociación está ultimando las denuncias que presentará contra Fnac ante las 17 autoridades autonómicas de protección al consumidor. Ofertó móviles Huawei P30 Pro por 139 euros y se niega a entregarlos.
FACUA.org
España-06/11/2019
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Más de 1.000 afectados se han unido ya a la plataforma creada por FACUA-Consumidores en Acción por la negativa de la multinacional francesa a entregar los smartphones Huawei P30 Pro 6,47″ 128 GB que vendió el pasado 27 de octubre a través de su web al precio de 1