Más de 100 artistas y periodistas se han unido ya a FACUA en las campañas de la 'Lucha contra los abusos'

«Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción». Éste es el llamamiento que realizan más de un centenar de actores, compositores, cantantes, guionistas, directores, productores, periodistas y otras personalidades destacadas del mundo de la cultura, socios de FACUA-Consumidores en Acción, a través de la serie de iniciativas que protagonizan de forma altruista para fomentar la movilización ante los abusos que sufren los consumidores. FACUA advierte de que los con

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