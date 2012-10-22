Protagonizan una serie de iniciativas para denunciar prácticas abusivas
Más de 100 artistas y periodistas se han unido ya a FACUA en las campañas de la 'Lucha contra los abusos'
"Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción". Es el llamamiento que hacen actores, músicos, periodistas y otras personalidades destacadas de la cultura.
FACUA.org
España-22/10/2012
Imanol Arias, con el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, durante el rodaje de una campaña contra los contratos de permanencia abusivos.
«Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción».
Éste es el llamamiento que realizan más de un centenar de actores, compositores, cantantes, guionistas, directores, productores, periodistas y otras personalidades destacadas del mundo de la cultura, socios de FACUA-Consumidores en Acción, a través de la serie de iniciativas que protagonizan de forma altruista para fomentar la movilización ante los abusos que sufren los consumidores.
FACUA advierte de que los con
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