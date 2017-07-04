Más de 200.000 multas en Madrid por tickets no válidos del aparcamiento regulado
FACUA Madrid denuncia que una gran parte de esas sanciones se han impuesto a conductores que utilizaron, para abonar el servicio, alguna aplicación de móvil con fallos de GPS, que el Ayuntamiento reconoce.
FACUA.org
Madrid-04/07/2017
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FACUA Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que preside Manuela Carmena que informe sobre las actuaciones realizadas, si ha realizado alguna, para zanjar el problema que tenían los usuarios al utilizar las aplicaciones móviles para pagar en los parquímetros de