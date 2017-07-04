Nuestras accionesLos usuarios se quejan de que reciben sanciones a pesar de haber pagado

Más de 200.000 multas en Madrid por tickets no válidos del aparcamiento regulado

FACUA Madrid denuncia que una gran parte de esas sanciones se han impuesto a conductores que utilizaron, para abonar el servicio, alguna aplicación de móvil con fallos de GPS, que el Ayuntamiento reconoce.

FACUA.org
Madrid-04/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que preside Manuela Carmena que informe sobre las actuaciones realizadas, si ha realizado alguna, para zanjar el problema que tenían los usuarios al utilizar las aplicaciones móviles para pagar en los parquímetros de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos