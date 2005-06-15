Más de cuarenta organizaciones demandan al Ministerio de Agricultura la retirada del mercado de los 'falsos bio'
El Real Decreto que los regula en España incumple la normativa de la UE y permite que cualquier producto con aditivos, pesticidas, e incluso los transgénicos, pueda utilizar en su etiquetado la denominación bio o biológico.
FACUA.org
España-15/06/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Representantes de más de cuarenta organizaciones del sector de la producción ecológica de alimentos y de organizaciones implicadas en el desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas, entre ellas la Federación de Consumidores en Acción (FA