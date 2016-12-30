Más de la mitad de empresas analizadas por FACUA se saltan la ley con sus líneas de atención al cliente
El uso de prefijos 902 vulnera la legislación. Las compañías energéticas y de tecomunicaciones están obligadas a tener líneas gratuitas, pero la asociación ha detectado incumplimientos en 19 de ellas.
FACUA.org
España-30/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre los teléfonos de atención al cliente de 141 empresas por el que ha detectado que más de la mitad, 75 de ellas, utilizan numeraciones que vulneran la legislación. Ante el elevado índice de irregula