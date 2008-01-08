Más de un 47% de los comerciantes está a favor de atrasar el inicio las rebajas, según una encuesta de la CEC
En el estudio han participado 950 establecimientos de comercio textil y complementos.
FACUA.org
España-08/01/2008
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Más de un 47% de los comerciantes españoles está a favor de atrasar la fecha de inicio del periodo de rebajas más allá del 7 de enero -fecha actual en la mayoría de comunidades autónomas- para aprovechar mejor el tiempo de venta a precios normales