Mattel anuncia la retirada de otros 800.000 juguetes con plomo y el Gobierno estadounidense investiga la transparencia de la empresa
Mattel ha sido multada en dos ocasiones desde 2001 por ocultar "intencionalmente" información sobre defectos peligrosos.
FACUA.org
América-05/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo estadounidense (CPSC, en sus siglas en inglés), en colaboración con la empresa Mattel, ha anunciado esta madrugada (hora española) que solicitará la retirada de otros 800.000 juguetes, la mayoría de ellos c