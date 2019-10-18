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Medisalud vendió a un usuario un aparato terapéutico pese a saber que era perjudicial para su dolencia

Tras reclamar FACUA Galicia, le han anulado la financiación y devuelto las cuotas que pagó. La máquina, destinada a tratar problemas de circulación, está contraindicada para sus dolores de espalda.

FACUA.org
Galicia-18/10/2019
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Tras reclamar FACUA Galicia, la empresa Medisalud ha devuelto 248 euros y resuelto un contrato de financiación que firmó con un usuario por un aparato terapéutico que le vendió pese a saber que era perjudicial para su dolencia.

A.M.D., un hombre

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