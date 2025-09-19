Nuestras acciones

Mediterránea de Catering: FACUA Andalucía denuncia nuevas irregularidades graves en los menús que sirven en los colegios

Padres y madres del alumnado del CEIP La Motilla han trasladado a la federación que se ha servido comida "aparentemente en mal estado" y que los niños señalaban que "olía mal", mientras que uno de ellos sufrió una reacción alérgica poco después de la ingesta.

FACUA.org
Andalucía-19/09/2025

FACUA Andalucía ha dirigido un nuevo escrito a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta para alertarle de nuevas y graves irregularidades en los menús escolares que sirve Mediterránea de Catering, empresa que lleva meses siendo objeto de quejas por la mala cali

