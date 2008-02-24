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México cierra cautelarmente sus aduanas al zumo Tahitian Noni e inmoviliza más de 1.000 botellas

Hasta que concluyan los análisis iniciados tras la muerte de un consumidor en España, en cuyo domicilio se hallaron dos botellas con altas dosis de cocaína.

FACUA.org
América-24/02/2008
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Las autoridades mexicanas han cerrado cautelarmente sus aduanas al zumo Tahitian Noni y han inmovilizado más de 1.000 botellas, a la espera de los resultados de los análisis toxicológicos iniciados tras la muerte de un consumidor en España, en cuyo domicilio se hallaro

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