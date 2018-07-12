México multa a Uber, Cabify y Easy Taxi por publicidad engañosa y cláusulas abusivas
La suma de las sanciones ronda los 300.000 euros por la "probable transgresión a los derechos de consumidores del país".
Europa Press
Internacional-12/07/2018
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México ha anunciado este miércoles multas de alrededor de 300.000 euros (cerca de 6,7 millones de pesos mexicanos) a las empresas de transporte Uber, Cabify y Easy Taxi por «publicidad engañosa» y cláu