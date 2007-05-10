Michael Moore, investigado por violar en su última película el embargo del Gobierno de EE.UU. a Cuba
Viajó a la república caribeña con diez empleados de los servicios de emergencias para que fueran tratados de las dolencias derivadas de sus labores de rescate en el World Trade Center el 11-S.
FACUA.org
América-10/05/2007
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El oscarizado director Michael Moore cuyo nombre va asociado a la polémica, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por una posible violación del embargo comercial que Washington aplica contra Cuba desde 1962. Al parecer, el cineasta vi