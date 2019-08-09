Microsoft admite que sus empleados escuchan una parte de las llamadas de Skype y los comandos a Cortana
La compañía utiliza a trabajadores humanos para transcribir conversaciones personales a través de la aplicación en los casos en que los usuarios del servicio usaron la herramienta de traducción que ofrece.
Europa Press
Internacional-09/08/2019
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Microsoft se ha unido a otros gigantes como Google, Amazon y Apple y ha sido la última compañía en tener que reconocer que sus trabajadores escuchan y transcriben una parte de los comandos de voz a su asistente digital Cortana, así como algunas llamadas de Skype, aunqu