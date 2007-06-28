Movistar cobra llamadas a un precio entre cinco y nueve veces más caro que el anunciado por un fallo informático
Un error en sus sistemas omite la activación de los cinco números elegidos por los clientes para hablar por 0,05 euros por minuto.
FACUA.org
España-28/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que Movistar está cobrando llamadas entre cinco y nueve veces por encima del precio por minuto que debería aplicar en su nueva tarifa Mi Gente por un fallo informático. FACUA ha reclamado a Movistar que de