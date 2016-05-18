Nuestras accionesA partir de este 18 de mayo

Movistar comienza a cobrar el exceso de consumo de datos móviles, una práctica denunciada por FACUA

La asociación entiende que con esta imposición ilegal y abusiva se vulnera el derecho de los consumidores y usuarios a recibir sólo aquellos bienes o servicios que hayan contratado expresamente.

FACUA.org
España-18/05/2016
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Movistar ha comenzado a cobrar a sus clientes desde este miércoles 18 de mayo el consumo de datos móviles una vez el usuario supera el paquete contratado. Una decisión impuesta por la compañía a sus clientes que ya ha sido

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