Movistar comienza a cobrar el exceso de consumo de datos móviles, una práctica denunciada por FACUA
La asociación entiende que con esta imposición ilegal y abusiva se vulnera el derecho de los consumidores y usuarios a recibir sólo aquellos bienes o servicios que hayan contratado expresamente.
FACUA.org
España-18/05/2016
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Los usuarios están obligados a llamar a la operadora si no quieren acogerse al servicio. | Imagen: Lydia López (FACUA).
Movistar ha comenzado a cobrar a sus clientes desde este miércoles 18 de mayo el consumo de datos móviles una vez el usuario supera el paquete contratado. Una decisión impuesta por la compañía a sus clientes que ya ha sido