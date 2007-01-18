Movistar es la compañía de móvil peor valorada por los usuarios en la última encuesta de FACUA
Orange sigue siendo la que más críticas recibe por problemas de cobertura, aunque en menor medida que el año anterior. Más de 1.000 consumidores han participado en la 2ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telefonía móvil.
FACUA.org
España-18/01/2007
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El 59% de las reclamaciones que plantean los usuarios a su compañía de móvil no recibe una respuesta o solución satisfactoria y en más de cuatro de cada diez casos, las empresas ni siquiera se molestan en contestar. Esta es una de las conclusiones de la 2&ord