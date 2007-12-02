Movistar puede dejar sin internet y fijo a toda la zona rural de O Courel: FACUA Galicia exige medidas
La tecnología alternativa que ofrece la compañía no es válida para la totalidad del territorio. La asociación advierte del riesgo de abandono y despoblación.
FACUA.org
Galicia-02/12/2007
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Imagen: Flickr.com/zoidberg72 (CC BY-SA 2.0).
Movistar ha anunciado a los vecinos del municipio de Folgoso de O Courel de la desactivación de la conexión de telefonía fija e internet por red de cobre, lo que podría dejar a cientos de usuarios incomunicados. FACUA Galicia ha denunciado a la compañía a