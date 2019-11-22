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Mujeres australianas ganan la demanda contra Johnson & Johnson por vender mallas pélvicas defectuosas

El Tribunal Federal Australiano ha establecido que la multinacional y su filial Ethicon conocían la gravedad de los riesgos de este implante.

FACUA.org
Internacional-22/11/2019
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Más de 1.000 mujeres australianas han ganado la demanda colectiva contra la farmacéutica Johnson & Johnson por un implante vaginal defectuoso. La malla pélvica comercializada por la multinacional provocaba problemas de incontinencia urinaria, dolor severo crónico o

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