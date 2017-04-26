Multa a Scandinavian Airlines por obligar a un socio de FACUA Málaga a presentar en inglés su reclamación
La aerolínea obligó a un usuario que tuvo problemas con el equipaje a reclamar 'on line' y en inglés, se negó facilitar dirección postal y le ofreció un 902 como teléfono del servicio de atención al cliente.
FACUA.org
Málaga-26/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: sasgroup.net
El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesto una multa, cuya cuantía no ha querido especificar, a la compañía aérea Scandinavian Airlines por diversas infracciones en materia de consumo, tras la reclamación presentada por FA