Nuestras accionesLa Junta se niega a especificar la cuantía de la sanción

Multa a Scandinavian Airlines por obligar a un socio de FACUA Málaga a presentar en inglés su reclamación

La aerolínea obligó a un usuario que tuvo problemas con el equipaje a reclamar 'on line' y en inglés, se negó facilitar dirección postal y le ofreció un 902 como teléfono del servicio de atención al cliente.

FACUA.org
Málaga-26/04/2017
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El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesto una multa, cuya cuantía no ha querido especificar, a la compañía aérea Scandinavian Airlines por diversas infracciones en materia de consumo, tras la reclamación presentada por FA

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