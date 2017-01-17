Multa de 150.000 euros a la Cope por publicidad inapropiada de bebidas alcohólicas
Competencia argumenta que se fomentan comportamientos nocivos para la salud, tales como el del consumo inmoderado e indiscriminado de la bebida promocionada. Los anuncios se insertaron en emisiones deportivas.
FACUA.org
España-17/01/2017
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