Multa de 193.500 euros para un supermercado Carrefour de Santiago por no indicar el precio por unidad de medida en un folleto
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Santiago de Compostela confirma una sanción del Instituto Gallego de Consumo.
FACUA.org
Galicia-03/04/2008
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Un supermercado de la firma Carrefour-Express de Santiago de Compostela ha sido condenado a una multa de 193.500 euros por emitir un folleto publicitario en el que no especificaba el «precio por unidad de medida», según una sentencia divulgada ayer en la capital gallega y recogida p