Multa de 700.000 euros a la organizadora de un concierto de Springsteen por dejar fuera a 6.000 personas
El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a Big Tours por los fallos en la organización: vendió más entradas del aforo del recinto y se produjeron avalanchas que pusieron en riesgo a los asistentes.
FACUA.org
Galicia-05/07/2017
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 700.000 euros a Big Tours SL por los fallos detectados en la organización de un concierto de Bruce Springsteen, celebrado el día 2 de agosto de 2009 en Santiago de Compostela, a