Multa récord de 2.400 millones a Google por dar ventajas "ilegales" a sus servicios frente a competidores
Bruselas impone la sanción más alta de la historia de la UE a una empresa por monopolio. El buscador favorece de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales.
Europa Press
Europa-27/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha impuesto este martes a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los result