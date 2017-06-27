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Multa récord de 2.400 millones a Google por dar ventajas "ilegales" a sus servicios frente a competidores

Bruselas impone la sanción más alta de la historia de la UE a una empresa por monopolio. El buscador favorece de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales.

Europa Press
Europa-27/06/2017
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La Comisión Europea ha impuesto este martes a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los result

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