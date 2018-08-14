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Multadas con 500.000 euros dos comercializadoras de electricidad por incumplir las normas de protección al consumidor

Se trata de las empresas Zero Electrum y Catgas Energía, sancionadas con 350.000 euros y 150.000 euros, respectivamente.

FACUA.org
España-14/08/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 500.000 euros a las empresas comercializadoras de electricidad Zero Electrum y Catgas Energía por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor.

De esta forma, la sanci&oa

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