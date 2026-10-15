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Multan con 10.000 euros a la aerolínea Royal Air Maroc por admitir en un vuelo a una pasajera que usaba el pasaporte de otra persona

La Policía del aeropuerto de destino advirtió que su apariencia no se correspondía con la fotografía del pasaporte, su rostro, ojos, nariz y labios eran diferentes.

FACUA.org
Internacional-15/10/2026
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El Tribunal Administrativo de París ha confirmado la multa de 10.000 euros a la aerolínea Royal Air Maroc por admitir como pasajera a una persona que viajaba con el pasaporte de otra hacia Francia.

Según informa el

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