Murprotec devuelve a un socio de FACUA más de 7.500 euros por no arreglarle las humedades de su casa
La empresa asegura en su publicidad su eliminación definitiva y ofrece una garantía de diez años, pero tras la reparación, el socio continuaba con el problema en su vivienda.
FACUA.org
Málaga-09/07/2013
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FACUA Málaga consigue que Murprotec devuelva a un asociado 7.803,82 euros por no arreglarle correctamente las humedades de su casa.
La empresa Murprotec asegura en su publicidad la eliminación definitiva de humedades y ofrece una garantía de diez años. El