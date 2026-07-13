Mutua Madrileña le sube la prima de su seguro de coche sin avisarle: FACUA logra que le devuelvan los 174 euros que le cobraron de más
El afectado pactó en 2013 con la aseguradora que le mantendrían la prima siempre que no diese más de tres partes por siniestros al año.
FACUA.org
Madrid-13/07/2026
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FACUA Madrid ha conseguido que Mutua Madrileña le devuelva a un socio los 173,99 euros que le cobraron al aumentarle la prima de su seguro de coche en 2025 y 2026 sin su consentimiento y sin haberle informado de la subida en el plazo que establece la ley.