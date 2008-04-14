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Nace el Foro Agroalimentario como difusor de los avances científicos en el sector

Una ponencia del rector de la Universidad Pablo de Olavide sobre Las levaduras del vino fino ha abierto este espacio en Sevilla.

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Andalucía-14/04/2008
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El consejero de Agricultura y Pesca en funciones, Isaías Pérez Saldaña, ha inaugurado el Foro Agroalimentario de Andalucía en la Hacienda de Quinto (Dos Hermanas, Sevilla), un espacio de debate abierto a las administraciones, a la comunidad científica y a

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