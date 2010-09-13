Nadar en piscinas cubiertas tratadas con cloro puede provocar mutaciones genéticas y alteraciones respiratorias
Según un estudio desarrollado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental y el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona.
FACUA.org
España-13/09/2010
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Nadar en piscinas cubiertas tratadas con cloro puede provocar mutaciones genéticas del ADN, además de alteraciones respiratorias, según una investigación que ha analizado los efectos genotóxicos en 49 adultos sanos tras practicar natación durante 40 minut