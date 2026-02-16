Naranjas (9,0%), uvas blancas (4,2%) y patatas (4,1%), los alimentos básicos que más se han encarecido en febrero
El precio de los huevos se ha disparado casi un 40% en el último año. Las cebollas y los limones también han subido un 20 y un 16% respectivamente desde febrero de 2025.
FACUA.org
España-16/02/2026
Naranjas, uvas blancas sin pepitas y patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evo