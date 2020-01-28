Más noticias

Nintendo dejará de reparar las consolas Wii a partir de marzo de 2020

El cierre de este programa se debe a que cada vez es más difícil encontrar las piezas necesarias para la reparación.

Europa Press
España-28/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La empresa de videojuegos Nintendo ha anunciado este lunes que a partir del 31 de marzo de 2020 cerrará su programa de reparación de consolas Wii debido a la dificultad de encontrar las piezas necesarias para arreglarlas.

Ha sido a través de un

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos