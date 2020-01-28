Nintendo dejará de reparar las consolas Wii a partir de marzo de 2020
El cierre de este programa se debe a que cada vez es más difícil encontrar las piezas necesarias para la reparación.
Europa Press
España-28/01/2020
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Imagen: Nintendo.
La empresa de videojuegos Nintendo ha anunciado este lunes que a partir del 31 de marzo de 2020 cerrará su programa de reparación de consolas Wii debido a la dificultad de encontrar las piezas necesarias para arreglarlas.
Ha sido a través de un