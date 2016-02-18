Nuestras accionesCesó actividad sin previo aviso

Nou Dent, denunciada por no atender a los afectados por el cierre de una clínica de la marca en Valencia

FACUA recuerda a quienes tengan suscrita financiación para sus tratamientos que tienen derecho a paralizarlos y exigir la devolución de la totalidad o una parte de las cantidades abonadas, según el caso.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-18/02/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Subdirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valenciana contra la empresa Nou Dent por desentenderse de los tratamientos de cientos de clientes de una de las clínicas dentales de la marca tras el ci

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