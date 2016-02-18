Nou Dent, denunciada por no atender a los afectados por el cierre de una clínica de la marca en Valencia
FACUA recuerda a quienes tengan suscrita financiación para sus tratamientos que tienen derecho a paralizarlos y exigir la devolución de la totalidad o una parte de las cantidades abonadas, según el caso.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-18/02/2016
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FACUA denuncia la desprotección de los clientes de Nou Dent, sin alternativas ante el incumplimiento de una de las clínicas de la marca. | Imagen: clinicasnoudent.com.
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Subdirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valenciana contra la empresa Nou Dent por desentenderse de los tratamientos de cientos de clientes de una de las clínicas dentales de la marca tras el ci