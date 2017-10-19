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Nuevo fracaso de la Mesa de Seguimiento del AVE para solucionar el aislamiento ferroviario de Granada

FACUA Granada exige restituir de inmediato el servicio ferroviario y un proyecto integral que incluya soterramiento, servicio a viajeros y mercancías.

FACUA.org
Granada-19/10/2017
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FACUA Granada lamenta el nuevo fracaso de la Mesa de Seguimiento del AVE en ofrecer soluciones al aislamiento ferroviario de Granada, que se acerca a los 1.000 días sin tren. Una situación que pese al anuncio de Fomento de que las obras estarán finalizadas en noviembre, deja

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