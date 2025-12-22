Nuestras acciones

Occident rechaza una prueba diagnóstica por sospechas de melanoma alegando que es "dermatología cosmética": FACUA logra que se la realicen

La dermatóloga le mandó una dermatoscopia digital para descartar un melanoma de forma precoz tras detectarle "más de cien lesiones pigmentadas".

Madrid-22/12/2025

FACUA Madrid ha conseguido que la aseguradora Occident practique a una socia una dermatoscopia digital que en un principio le rechazaron alegando que se trataba de «dermatología cosmética» pese a que su médica se la había prescrito tras localizarle más de 100 lesiones pigmentadas sospec

